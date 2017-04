Leerlingen basisschool beginnen aan eindtoets

Bijna 180.000 leerlingen van de hoogste groep in het reguliere en het speciaal basisonderwijs beginnen vanaf deze week aan hun eindtoets. Deze toets kan ertoe leiden dat het advies over vervolgonderwijs dat de leerkracht eerder al over een pupil uitbracht, naar boven wordt bijgesteld. Vorig jaar gebeurde dit bij 6,7 procent van de leerlingen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Een goede score van de eindtoets betekent niet automatisch dat het leerkrachtadvies echt wordt aangepast. Van de ongeveer 60.000 leerlingen die daarvoor in aanmerking kwamen, was dit bij bijna 13.000 van hen daadwerkelijk het geval. Dat betrof iets meer meisjes dan jongens. Een advies wordt niet naar beneden bijgesteld als een leerling slecht presteert met zijn eindtoets.

Bijna de helft van de leerlingen (45 procent) krijgt van zijn leerkracht een advies voor één van de vier vmbo-niveaus. Zowel een havo- als een vwo-advies wordt bij ongeveer 20 procent van de leerlingen gegeven. De rest krijgt een gecombineerd advies.

Hoewel de eindtoets dus geen directe rol meer speelt bij een advies voor het voortgezet onderwijs, is die wel verplicht in het reguliere basisonderwijs. Voor leerlingen in het speciaal onderwijs geldt dat niet. Ongeveer 15 procent van hen maakte de toets vorig jaar.

Scholen mogen zelf kiezen welke eindtoets ze laten maken. Naast de Centrale Eindtoets (CET) die de overheid beschikbaar stelt, zijn ook de toetsen IEP en ROUTE8, Dia-eindtoets, de CESANeindtoets en de AMN-eindtoets toegestaan. De toetsen worden afgenomen tot 15 mei.