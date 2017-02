Ledental politieke partijen licht gestegen

De gezamenlijke politieke partijen in de Tweede Kamer hebben er vorig jaar iets meer leden bijgekregen. Op 1 januari 2016 bedroeg het totale ledental 286.869, een jaar later was dat 289.456. Het aantal leden van begin vorig jaar was niet eerder zo laag. VVD, SP en CDA leverden vorig jaar in.

Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nederland telde bij de Statenverkiezingen van 2015 12.777.145 kiesgerechtigden. Van hen is 2,3 procent lid van een politieke partij. In 2010 was deze zogeheten ‘organisatiegraad’ nog 2,6 procent.

Hoewel er gemiddeld sprake was van een lichte stijging, boekten drie partijen vorig jaar ledenverlies. De VVD noteerde een achteruitgang van 6,7 procent; de SP van 5,2 procent en het CDA van 2,8 procent.

Alle andere partijen groeiden, sommige zelfs flink. Zo steeg het ledental van GroenLinks met 10,4 procent. Volgens het Groningse documentatiecentrum is die groei mede te verklaren door de aantrekkingskracht van partijleider Jesse Klaver. De Partij voor de Dieren en D66 boekten eveneens aanzienlijke winst, respectievelijk 6,1 en 3,7 procent.

Het documentatiecentrum verwacht dat de stijgende lijn in 2017 doorzet. „De partijen doen het doorgaans relatief goed in de jaren waarin er Tweede Kamerverkiezingen zijn en er dus veel belangstelling van de media is voor politiek en partijen.”