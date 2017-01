In de Rotterdamse haven is een drugstransport van 473 kilo cocaïne uit Suriname onderschept. De drugs zaten in een lege tankcontainer, maakte het Openbaar Ministerie vrijdag bekend.

Een 54-jarige verdachte uit Numansdorp is donderdag aangehouden in verband met betrokkenheid bij het transport. De verdovende middelen zaten verstopt in zilverkleurige pakketten, die achter metalen platen aan de voor- en achterkant van de container waren verborgen.