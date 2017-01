Laatste militaire eer voor ‘vader der veteranen’ Ted Meines

Het is hun held: Ted Meines. Dinsdag brachten veteranen op het Artillerie Schietkamp “De Knobbel” in ‘t Harde de op Kerstavond overleden generaal bd. de laatste militaire eer.

De kist met daaromheen een Nederlandse vlag werd op een affuit vervoerd. Er klonken vier saluutschoten. Een militair droeg de generaalspet van Meines. Veteranen en actief dienende militairen maakten het zogenoemde erecouloir, een militaire erehaag. Een dodenwacht bij zijn kist vormde het laatste eerbetoon.

‘Veteranen-generaal’ Ted Meines overleden

Voordat Meines in voormalig Nederlands-Indië diende, was hij tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet. Zo bracht hij honderden joodse kinderen onder, waarvoor hij een ereburgerschap kreeg van de staat Israël. Meines was voorvechter van het Nederlandse veteranenbeleid.

Oud-generaal Ted Meines (95) was boegbeeld veteranen

De ‘vader der veteranen’ werd 95 jaar. Donderdag wordt hij in besloten kring gecremeerd.