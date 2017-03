Laagste opkomst in Heerlen

De opkomst tijdens de Tweede Kamerverkiezingen was woensdag het laagst in Heerlen. Daar ging iets meer dan 72 procent van de kiesgerechtigden stemmen, tegen een landelijk gemiddelde van ongeveer 80 procent. Schiermonnikoog noteerde een opkomst van 130 procent, door de aanwezigheid van bezoekers op het Waddeneiland.

Dat blijkt uit gegevens van de ANP Verkiezingsdienst na telling van vrijwel alle stemmen.

De grote winnaar VVD heeft de grootste achterban in Laren. Liefst 47,1 procent stemde er op de partij van premier Mark Rutte. Zijn dieptepunt beleefde hij woensdag in Urk met 1,8 procent van de stemmen. De PvdA ziet haar dieptepunt eveneens in Urk, 0,2 procent. Die plaats gaat overigens niet onverwacht met 56 procent van de stemmen naar de SGP.

De PVV heeft de meeste stemmer in Rucphen (38,9 procent) en boekte daar ook procentueel de grootste winst (11,5 procent). Het CDA heeft zijn bolwerk in Tubbergen, waar bijna 42 procent het hokje rood maakte voor de christendemocraten. Wageningen is met 23,2 procent een D66-hub, de plaats waar lijsttrekker Alexander Pechtold ooit burgemeester was. De opmars van GroenLinks kreeg de meeste glans in Utrecht, waar een op de vijf stemmers achter Jesse Klaver en zijn team ging staan.