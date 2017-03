Kurhaus Scheveningen ontruimd wegens brand

Hotel-restaurant het Kurhaus in Scheveningen is woensdagmiddag ontruimd wegens een brand. Volgens een woordvoerder van de brandweer was er veel rookontwikkeling aan de zijkant van het gebouw.

De brandweer had de brand na ongeveer een uur onder controle, zei een woordvoerder.

De brand was ontstaan in de keuken van een horeca-gelegenheid onder het hotel, waar een frituurpan in brand was gevlogen.

De brand ging gepaard met veel rook die het hotel binnendrong. De brandweer gaat het hotel in om te kijken of er gewonden zijn of mensen die rook hebben ingeademd. Het hotel moet eerst gelucht worden voordat de mensen weer terug kunnen.

Ook enkele eethuisjes in de directe omgeving moesten worden ontruimd, aldus de politie.

Het hotel met de beroemde koepel telt 250 kamers en beschikt over een aantal conferentiezalen.