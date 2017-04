Kruidvat stopt verkoop kleurboek met Hitler

Na klachten van geschrokken klanten heeft Kruidvat een kleurboek uit de handel genomen waar een afbeelding van Adolf Hitler in blijkt te staan. Dat blijkt uit berichten die de drogisterijketen over de kwestie op Facebook heeft gezet.

„Leuk die kleurboeken van jullie”, schreef een klant eerder deze week in een bericht aan het bedrijf. Hij voegde er een foto bij van de afbeelding, waarop een stripfiguurversie van de nazileider gehuld in een bruin uniform de naar hem vernoemde groet brengt. Om zijn arm draagt het figuurtje een rode band met hakenkruis. In combinatie met zijn zwarte snor en scheiding kan er geen verwarring zijn over wie het voorstelt.

Ik deed vandaag een ontdekking op de Facebookpagina van Kruidvat, en die was nogal kleurreich. pic.twitter.com/FpFGhYB432 — Jasper Schilder (@jasperschilder) April 5, 2017

De kleurplaat bestaat uit vakjes. Met letters staat aangegeven welke kleur ieder vakje moet krijgen. Wie eraan begint, ziet uiteindelijk de beeltenis van de dictator en massamoordenaar tevoorschijn komen.

Kruidvat vindt de afbeelding „ongepast”. „We hebben er daarom voor gekozen om de kleurboeken per direct uit de verkoop te halen”, antwoordde een medewerker op de melding van de klant.