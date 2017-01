KRO-NCRV brengt debat in aanloop verkiezingen

In aanloop naar de landelijke verkiezingen in maart, komt de KRO-NCRV met vier grote livedebatten. In Het Monitor Debat, dat vanaf 30 januari op tv is te zien, praten burgers, bestuurders en beleidsmakers met elkaar over onderwerpen als zorg, wonen en werken.

De debatten worden gepresenteerd door Teun van de Keuken en Liesbeth Staats. „We laten burgers in debat gaan met mensen die ook echt iets aan de situatie kunnen veranderen”, zegt Van de Keuken. „Dat zijn meestal gemeentelijke instanties en lokale politici, vaker dan lijsttrekkers van de landelijke partijen. Die zul je dan ook niet bij ons zien. We willen geen verkiezingsretoriek maar praten over concrete oplossingen.”

Tijdens het debat, om 21.00 uur op NPO 2, spelen zowel het publiek in de studio als de kijkers thuis een rol. Via social media kunnen mensen reageren en dit wordt meegenomen in de uitzending.

De eerste uitzending gaat over flexibilisering van de arbeidsmarkt.