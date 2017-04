Krimp verwacht op middelbare scholen

Na een groei in de afgelopen vijf jaar, neemt het aantal middelbare scholieren de komende jaren naar verwachting af. Dat is het gevolg van de bevolkingskrimp, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Het voortgezet onderwijs telt in het huidige schooljaar 2016/2017 nog geen 996.000 leerlingen, waarmee er nog nauwelijks sprake is van groei. In de afgelopen vijf jaar groeide het aantal scholieren op middelbare scholen nog met gemiddeld 10.000 per jaar. Het aantal scholieren op basisscholen kromp in deze periode al, met gemiddeld ruim 17.000 per jaar. „Deze daling zet de komende jaren naar verwachting door in het voortgezet onderwijs”, aldus het statistiekbureau. De daling doet zich vooral voor op het platteland.

Het CBS voorziet een jaarlijkse krimp van 1,5 procent van het aantal twaalf- tot achttienjarigen vanaf het schooljaar 2018/2019. Dat is het gevolg van het aantal geboorten, dat sinds 2000 geleidelijk is afgenomen.