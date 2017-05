Krijgsmacht niet klaar voor cyberaanvallen

De krijgsmacht is niet opgewassen tegen cyberaanvallen vanuit Rusland en China. Een versterking van het Nederlandse cybercommando is daarom hard nodig.

Die waarschuwing gaf de commandant der strijdkrachten Tom Middendorp dinsdagmiddag tijdens een briefing in Den Haag. Nederland beschikt sinds begin dit jaar over een cybercommando, bestaande uit tachtig militairen.

Het Defensie Cyber Commando is nog ,,onvolwassen”, aldus de hoogste baas van de krijgsmacht. Een verdubbeling van de capaciteit is nodig om eigen systemen te beschermen en aanvallen uit te voeren op systemen van tegenstanders. Middendorp wilde echter geen exacte aantallen of geldbedragen noemen voor de noodzakelijke versterking.

De dreiging van zogenaamde hybride-oorlogvoering, waarbij digitale aanvallen op cruciale systemen een belangrijke rol spelen, neemt toe. Nederland wordt geconfronteerd met duizenden hackpogingen per jaar vanuit het buitenland.

Hackers gaan bovendien „steeds ingenieuzer”, te werk, aldus directeur-generaal André Haspels van Buitenlandse Zaken. Inmenging van buitenlandse mogendheden is ontoelaatbaar, benadrukte de topambtenaar.

Ook de grootschalige verspreiding van nepnieuws baart grote zorgen, verklaarde generaal Middendorp dinsdagmiddag. „De verspreiding van nepnieuws verloopt snel en is niet meer weg te denken.”

Doel van de desinformatie is het zaaien van twijfel, het ondermijnen van de bondgenootschappelijke eenheid en beïnvloeding van de publieke opinie. De krijgsmacht moet zich hier volgens de generaal tegen wapenen om geloofwaardig te blijven.

De veiligheidssituatie in Europa verslechtert snel. „De veelheid aan dreigingen, de enorme complexiteit daarvan, maar ook de onvoorspelbaarheid, is de grootste uitdaging”, aldus Middendorp, die wees op de „assertieve” en „agressievere” houding van Rusland.

Afschrikking is terug op de agenda, stelt de generaal. Om de Baltische staten gerust te stellen, zet de NAVO vier multinationale bataljons van elk 1000 man in Polen, Estland, Letland en Litouwen in. Nederland levert op dit moment 270 militairen in voor de gevechtseenheid in Litouwen.

Het kleinschalige aantal NAVO-troepen staat in „geen verhouding” tot de tienduizenden Russische militairen aan de andere kant van de grens. De NAVO is echter in staat om snel en effectief op te treden tegen Russische dreiging, aldus Middendorp.