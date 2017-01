Kranten: rekening voor Van der Steur

Veel aandacht in de Nederlandse kranten voor het vertrek van minister Ard van der Steur en het debat over de Teevendeal in de Tweede Kamer.

- De Volkskrant opent met een foto van de omhelzing tussen Markt Rutte en Van der Steur en kopt ‘De rekening voor Van der Steur.’ „Alle politieke levens eindigen in tranen,” zo refereert het dagblad aan een uitspraak van de Britse politicus Enoch Powell. „Van der Steur voelde het einde van zijn politieke loopbaan al eerder naderen. Hij belde niet voor niets vorige week persoonlijk met Bas Haan, de Nieuwsuur-journalist die op het punt stond zijn boek te publiceren.”

- De Telegraaf vergelijkt de oppositiepartijen met aasgieren, die om de beurt om de interruptiemicrofoon heen cirkelen. „Politiek gaat om macht. En omdat andere partijen die graag van de VVD af willen pakken, zijn ze in verkiezingstijd keihard voor elkaar.”

- Het AD kiest voor dezelfde foto als de Volkskrant. Hoewel de minister nu is opgestapt, zal de VVD zich tot de verkiezingen moeten verdedigen tegen aanvallen op haar geloofwaardigheid, meent de krant. „De VVD is kwetsbaarder dan ooit......Het beeld dat beklijft - terecht of niet - is dat er informatie is achtergehouden, verzwegen werd, of niet tijdig gedeeld met het parlement. Elk woord van Rutte op het gebied van moraliteit of integriteit, zal daarom met hoongelach worden ontvangen.”