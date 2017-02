Korte maar hevige brand Radboud Universiteit

Op de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft dinsdag korte tijd brand gewoed. Die ontstond aan het begin van de middag tijdens werkzaamheden aan een koelmachine op het dak van het Spinozagebouw, meldde de universiteit.

„Niemand raakte gewond”, zei een woordvoerster. „De brand woedde op het dak van de hoogbouw”, zei een woordvoerster. „Daar is de afdeling psychologie gevestigd.” De brandweer was snel ter plaatse.

In de wijde omgeving van Nijmegen waren donkere rookpluimen te zien. Rond 13.00 uur was de brand onder controle en enige tijd later werd het gebouw vrijgegeven en mocht iedereen weer naar binnen.