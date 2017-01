Koopjes, gezelligheid en lekker eten tijdens Duikenburgse Wintermarkt

Al een halfuur voor de opening melden zich de eerste bezoekers op de Duikenburgse Wintermarkt in Echteld, die donderdag van start ging. „Ik verheug me enorm op zo’n dagje uit.”

Om een uur of twee is het een drukte van belang. Parkeerwachten dirigeren een stoet auto’s naar de gratis plaatsen. Drie dames uit Sleeuwijk –moeder, dochter en een buurvrouw, „nee, liever geen namen in de krant”– laden hun auto in. „We gaan nog niet naar huis, we brengen alleen onze aanwinsten weg: een shirt, een rok, een vestje. Er zijn veel koopjes en hoge kortingen. Die kun je gewoon niet laten lopen. We gaan altijd naar deze dagen. We hebben net erwtensoep op, straks nemen we koffie met gebak. Gezellig.”

Houtvuren

Het is koud. Houtvuren verspreiden een behaaglijke warmte. Voor het kraampje waar paling wordt gerookt staat een lange rij, maar ook de standhouders met boeken, cd’s, speelgoed, tassen, kleding en hoedjes hebben het druk.

Arie en Tonny de Groot uit Bleskensgraaf puffen even uit en genieten van een glaasje limonade met gebak. „We waren hier al om halftwaalf. Eigenlijk een halfuur te vroeg, maar we mochten meteen naar binnen. We gaan elk jaar. Het is een soort traditie. Straks gaan we naar onze dochter in Opheusden. Zo maken we er een dagje uit van.”

Horloge

Het echtpaar heeft de eerste inkopen al gedaan. Tonny de Groot: „Een kaasje, een worst en ik koop zo nog wat kaarten.” Haar man lachend: „Eigenlijk ga ik vooral mee om m’n vrouw een gezellige dag uit te bezorgen. Voor mannen is er niet zo veel te doen. Hoewel, ik heb net een nieuw horloge gekocht.”

Oudere echtparen, groepjes vrouwen en gezinnen met kleine kinderen hebben de overhand op deze openingsmiddag. Maar Daan de Jager (10) uit Opheusden is ook van de partij. „Ik help mee”, wijst hij op zijn oranje hesje. „Ik leeg prullenbakken, ruim rommel op. Leuk werk. Ik help hier wel vaker. Nee, ik hoef niet naar school. We hebben vrij. De juffen en meesters hebben een studiedag. Dat komt goed uit.”

Onverbiddelijk

Daar profiteert ook Janieze van de Hoef (7) uit Ochten van. „Onze juf moest op een soort excursie. Ik ben hier met mijn moeder, broertjes en zusjes. Ik doe nu een computerspelletje en we hebben geknutseld. Maar eigenlijk moet ik naar huis.” Dat klopt: broertje Henrico is onverbiddelijk. „Mama staat te wachten.”

Teunie Vonk Noordegraaf uit Ouderkerk aan den IJssel geniet met haar drie schoondochters van een portie patat mét in de Engelse Schuur. De frikandellen speciaal staan al klaar. „We kregen het koud en hadden nog niet gegeten”, legt moeder uit. „We zijn gezellig een dagje uit en hebben al aardig wat ingeslagen: leuke jurkjes en hoeden. Dit noemen we een Teuniedagje”, lachen de drie meiden.

Hun schoonmoeder maakt afwerende gebaren, maar geeft dan toe: „Ik geniet hiervan. De hele week pas ik op en dan is het heerlijk om even vrij te zijn. Wie er nu op de kinderen past? Mijn man. Hij heeft vandaag dertien kleinkinderen onder zijn hoede.”

Er is volop aandacht voor de kraampjes van de GBS en Woord en Daad, terwijl ook de stand van Om Sions Wil niets te klagen heeft. „Onze doelgroep is hier aanwezig”, zegt Cor de Pater van het christelijk weekblad op gereformeerde grondslag.

„We zijn een blad voor de gehele gereformeerde gezindte. We voeren geen theologische discussies, zijn vooral pastoraal gericht. Ons blad is pas vernieuwd en we hebben een jongerenmagazine. Diverse mensen zijn geïnteresseerd en nemen een proefabonnement.”

Student company

Studenten van het Hoornbeeck College uit Rotterdam hebben vanuit school het bedrijf Nivys gestart. „Zo leren we wat het is om te ondernemen. We verkopen schorten. Die heeft iedereen nodig. Van de opbrengst schenken we 10 procent aan Cordaid. Die organisatie zorgt ervoor dat ook de allerarmsten gezondheidszorg krijgen, zoals medicijnen tegen diarree. Bovendien geven ze onderwijs”, vertellen Sophie Meijer, Robbert-Jan Hersbach en Marta van Gelder. „We hebben vandaag al achttien schorten verkocht. Morgen en zaterdag wordt het nog drukker, dus we hopen goede zaken te doen.”