Koninklijke Horeca boos om „illegale horeca”

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is niet blij met de restaurantweek voor huiskamerrestaurants in Amsterdam. KHN spreekt van illegale restaurants en noemt de restaurantweek onaanvaardbaar.

De restaurantweek is georganiseerd door de website AirDnD (Air Drink ’n Dine) en krijgt steun van I Amsterdam, de organisatie die zich inzet voor de promotie van de hoofdstad. Dat is tegen het zere been van KHN.

„De hobbykoks die meedoen, hebben geen drank- en horecavergunning en het is onbekend of zij bijvoorbeeld de eisen voor hygiëne, milieu, voedsel- en brandveiligheid in acht nemen”, zegt voorzitter Robèr Willemsen. Ook het feit dat er alcohol wordt geschonken bij de diners wekt wrevel. „Dit is volledig in strijd met de Drank- en Horecawet en strookt niet met het alcoholbeleid van de overheid.”

Het concept van AirDnD lijkt op dat van AirBnB, waar mensen hun huis kunnen verhuren. Dergelijke nieuwe initiatieven leiden vaker tot ongenoegen bij gevestigde partijen. Er is vaak nog geen regelgeving, waardoor het onduidelijk is wat er nu wel en niet mag en kan. Tegelijkertijd zou er ook sprake zijn van oneerlijke concurrentie.