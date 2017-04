Koning Willem-Alexander is donderdagochtend met zijn familie aangekomen in Tilburg voor de viering van Koningsdag. Het gezelschap arriveerde even na 11.00 uur met de koninklijke treinwagon op het station. Daar stonden burgemeester Peter Noordanus en commissaris van de Koning van Noord-Brabant Wim van de Donk de gasten op te wachten.

Het is voor het eerst sinds 1999 dat de trein weer op de nationale feestdag wordt ingezet. Destijds gebruikte koningin Beatrix de trein bij haar bezoek aan Houten.