Koningspaar schildert tijdens NLdoet

Het koningspaar ging vrijdag aan de slag voor NLdoet bij de Buurttuin Breda. Ook politici zetten zich in, evenals bijvoorbeeld studenten van het Hoornbeeck College, die in groten getale vrijwilligerswerk deden. Zo’n 350.000 Nederlanders staken vrijdag en zaterdag vrijwillig de handen uit de mouwen.

Dat deden ze tijdens de vrijwilligersdagen NLdoet. Bij het organiserende Oranje Fonds was het recordaantal van 9500 klussen aangemeld, ruim 300 meer dan vorig jaar.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hielpen in Breda bij het opknappen van de buurttuin. Ze deden schoonmaakwerk en hielpen met schilderen. De tuin wordt beheerd door vrijwilligers uit de buurt, die ook het naastgelegen verzorgingshuis, een kinderopvang en maatschappelijke organisaties uit de wijk bij de tuin betrekken. De koning en de koningin zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Een groot aantal studenten van vestigingen van het Hoornbeeck College in het hele land zette zich vrijdag in. Onder andere zorgboerderij Groot Kootwijk in Barneveld kreeg steun van enkele studenten. Bij ouderen in zorginstellingen in Apeldoorn werden roombroodjes uitgedeeld. Daarnaast werden er boodschappen gedaan, ramen gewassen en gezellig gepraat met eenzame mensen.

Ook kregen kinderhospice Binnenveld in Barneveld, zorginstelling Vilente in Ede en stichting Adullam in Uddel bezoek van de studenten.

Dierenweide

Het college van Nijkerk legde vrijdag een tegelpad aan bij de dierenweide van woon-zorgcentrum De Pol. Op die manier is de dierenweide nu ook bereikbaar voor bewoners die gebruikmaken van een rolstoel.

Burgemeester Hoogendoorn gaf vrijdag in de gemeente Oldebroek de aftrap voor een aantal vrijwilligersklussen. Hij deed dat op sportpark Stuivezand in het dorp ’t Loo.

Burgemeester en Wethouders van Nijmegen gingen vrijdag aan de slag op een begraafplaats. Ze verwijderden onder meer onkruid rond oude graven. De zerken worden later dit jaar opgeknapt door professionals. Meerdere leden van het college van Woerden lapten vrijdag de ramen bij kinderdagcentrum Reinaerde.

Ouderen

Het is de dertiende keer dat het Oranje Fonds NLdoet organiseert. De bedoeling is om mensen kennis laten maken met vrijwilligerswerk. Volgens het fonds zijn mensen door deelname aan NLdoet sneller geneigd om vaker vrijwilligerswerk te gaan doen. Volgens onderzoek van Ipsos zet 94 procent van de Nederlanders zich weleens belangeloos in voor een ander. Bijna de helft van de Nederlanders doet dit zelfs wekelijks. De meeste hulp wordt geboden aan ouderen. Ook aan kinderen, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een lichamelijke beperking wordt gedacht.

Nederlanders doen vooral vrijwilligerswerk omdat zij een ander graag helpen. Ook het feit dat ze er zelf een goed gevoel van krijgen, is een belangrijke drijfveer. Zo’n 20 procent van de Nederlanders doet vrijwilligerswerk om zo nieuwe mensen te kunnen ontmoeten.

Ook in het Caraïbische deel van het Koninkrijk werd dezer dagen volop vrijwilligerswerk gedaan. Op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius waren ruim 600 klussen aangemeld. Samen met de ruim 9500 klussen in Nederland komt het totale aantal klussen in het Koninkrijk op ruim 10.000.