Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen in juni een staatsbezoek aan Italië. President Sergio Mattarella heeft het paar uitgenodigd. Ook is er dan een staatsbezoek aan de Heilige Stoel in Vaticaanstad, waar paus Franciscus ze ontvangt.

Het paar heeft de paus vorig jaar voor het eerst als koningspaar ontmoet. Ze werden toen een kwartiertje in audiëntie ontvangen. Het voornemen is om ook Milaan en Palermo te bezoeken.

De reis vindt plaats van 20 tot en met 23 juni.