Koningspaar middelpunt ‘usfie’ op Dam

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben vrijdagavond op de Dam in Amsterdam met honderden Nederlanders geposeerd voor een gigantische groepsfoto. Die werd gemaakt na afloop van het diner dat de koning gaf voor 150 mensen die net als hij op 27 april jarig zijn.

„Ik heb ooit eens in een speech gezegd dat Nederland niet uit zeventien miljoen selfies bestaat, we willen het dan ook iets anders noemen”, zei Willem-Alexander voor aanvang van het diner over de bijzondere foto. „Een usfie, want wifi zal waarschijnlijk al een beschermde naam zijn.”

Het resultaat is een zogeheten gigapixel-foto. Daarin kan zo ver worden ingezoomd dat iedereen zichzelf terug kan vinden. Voor het Koninklijk Paleis was een goudkleurige 50 neergelegd, waar Willem-Alexander en Máxima tussen gingen staan.

De feestelijkheden voor Willem-Alexander zijn nog niet voorbij. Dit weekeinde ontvangt hij in en rond Den Haag een keur aan buitenlandse koninklijke gasten, die hem komen feliciteren met zijn vijftigste verjaardag.