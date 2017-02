Koningspaar begint vijfde Duitslandbezoek

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen dinsdagmiddag aan hun vijfde werkbezoek aan Duitsland sinds de troonswisseling in 2013. De komende dagen worden Thüringen, Saksen en Saksen-Anhalt bezocht. Deze week reist ook een handelsmissie onder leiding van minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) naar de oostelijke deelstaten om onder meer op het gebied van chemie en hightechsystemen en -materialen zaken nieuwe contacten te leggen en de samenwerking uit te breiden.

Het koningspaar gaat eerst naar Eisenach, waar op de Wartburg aandacht wordt besteed aan de reformatie die dit jaar precies vijfhonderd jaar geleden werd begonnen door Martin Luther. In dit hoog boven het stadje gelegen kasteel vertaalde Luther het Nieuwe Testament naar het Duits. Koning en koningin, die ook op de Wartburg logeren, krijgen een rondleiding en wonen een themadiner bij waarin de reformatie centraal staat. Ook later in de week is er aandacht voor de kerkhervorming bij een bezoek aan Wittenberg, waar Luther in 1517 zijn 95 stellingen poneerde.

Het werkbezoek wordt woensdag voortgezet in onder meer Erfurt en Weimar. Ook wordt die dag voormalig concentratiekamp Buchenwald bezocht.