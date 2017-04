Koningsdag Eindhoven trok 65.000 bezoekers

Eindhoven kijkt terug op een gezellige en met zo’n 65.000 bezoekers vrij drukbezochte Koningsdag. Het weer zat niet zo mee; het was koud en regende af en toe, maar de organisatie en de gemeente waren positief over het verloop. De vrijmarkt die voor het eerst in het Stadswandelpark werd gehouden oogstte succes: ongeveer 10.000 mensen scharrelden tussen het groen tussen de kleedjes en kraampjes.

Voor de hulpdiensten was het een rustige feestdag. De politie hield tot 22.00 uur in totaal elf mensen aan voor zaken als kleine vechtpartijen, drugsbezit en belediging. Ambulancepersoneel moest tien keer in actie komen in de lichtstad. De gemeente noemde het positief dat daar geen enkel geval van excessief alcoholgebruik door jongeren bij was.