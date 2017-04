Koerden: fraude met Turkse stembiljetten

De Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan (DemNed) vermoedt dat er zwaar fraude is gepleegd met stembiljetten bij het Turkse referendum. „Blancostemmen zijn achteraf onterecht als ja-stemmen gestempeld, dat is fraude. Dit was geen eerlijke strijd”, zegt een woordvoerder van de raad.

Het gaat volgens hem om ongeveer 2,5 miljoen blancostemmen, terwijl het verschil tussen ’ja’ en ’nee’-stemmers 1,3 miljoen is. De raad wijst er ook op dat zo’n 30.000 stemmen van Tukse Nederlanders ongeldig zijn verklaard. „Absurd. Dat kan niet”, aldus de zegsman. „Het nee-kamp zal deze uitslag nooit accepteren. Vanaf nu is Turkije verdeeld.”