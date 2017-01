De gesprekken over Amerikaanse douanecontroles op Schiphol zijn voorlopig opgeschort. Dat heeft minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) dinsdag gezegd na vragen van GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Klaver wilde weten of het inreisverbod dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft ingesteld voor mensen uit zeven islamitische landen aanleiding is voor Koenders de gesprekken over zogenoemde ‘preclearance’ stop te zetten. Dat bevestigde Koenders.