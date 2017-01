Koenders: leider Gambia moet macht overdragen

De Gambiaanse leider Yahya Jammeh moet onmiddellijk een vreedzame machtsoverdracht toestaan. Daarvoor pleitte minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders vrijdag. Hij feliciteerde in een Engelstalig bericht op Twitter tevens Adama Barrow, die donderdag werd beëdigd. De inauguratie was in buurland Senegal, omdat Jammeh vooralsnog weigert te vertrekken.

Jammeh is sinds 1994 aan de macht in het West-Afrikaanse land. Hij erkende in eerste instantie zijn verkiezingsnederlaag, maar kwam daar later op terug. Landen uit de regio accepteren dat niet en stuurden donderdag militairen de grens over. Kort daarna legden ze de operatie tijdelijk stil en gaven Jammeh nog „een laatste kans” om op te stappen. Hij moet dat nog vrijdag doen.