Koenders heeft begrip voor aanval VS op Syrië

De Amerikaanse luchtaanval op een Syrische legerbasis „is wel op zijn plaats”, vindt minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken. Hij heeft „begrip” voor de „forse waarschuwing” voor het Syrische regime, dat volgens hem herhaaldelijk de Verenigde Naties heeft getart door onder meer de installatie van chemische wapens. Premier Mark Rutte viel Koenders bij en sprak van „een proportionele reactie” van de Amerikanen.

De minister riep ook op tot de-escalatie. „We moeten terugkeren naar de weg van de VN, die is nu heel belangrijk. Het belangrijkste is dat dit moet bijdragen aan een terugkeer naar de onderhandelingstafel.” Hij wees erop dat het om een bescheiden aanval ging, en ook Syrië zelf dat zo lijkt op te vatten.

Koenders wilde het woord ‘steun’ niet in de mond nemen. Hij wees erop dat dat begrip beladen is sinds Nederland ‘politieke steun’ gaf aan de Amerikaanse invasie in Irak in 2003. Een onderzoekscommissie maakte later gehakt van dat besluit van het toenmalige kabinet.

Amerikaanse marineschepen schoten in de nacht van donderdag op vrijdag tientallen kruisraketten af op een Syrische luchtmachtbasis. Het was de eerste keer dat de Verenigde Staten rechtstreeks Syrische regeringstroepen bestookten.

„Ook de Syrische president Bashar al-Assad moet weten dat je niet zomaar wegkomt met het doorgaan met het installeren van chemische wapens”, zei Koenders. „Hij heeft dat al een aantal keren overtreden, nog even los van wat er precies gebeurd is de laatste keer.” Het regime-Assad wordt verantwoordelijk gehouden voor een bloedige aanval dinsdag op een rebellenbolwerk in Noord-Syrië, waarbij volgens veel bronnen gifgas is ingezet. De Syriërs en de Russen ontkennen dat.