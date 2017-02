Het KNMI waarschuwt voor zware en zeer zware windstoten die vanaf donderdagmiddag in het land voorkomen.

Het weerinstituut heeft woensdag alvast code geel (wees alert) uitgegeven voor donderdag, vanwege de zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur die zich in het hele land kunnen voordoen. Aan de westkust en boven het IJsselmeer is er zelfs kans op zeer zware windstoten van 100 tot 130 kilometer per uur.

In de nacht van donderdag op vrijdag neemt de wind weer af.