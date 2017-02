Kleurrijke Huishoudbeurs weer voorbij

De 72e editie van de Huishoudbeurs is weer voorbij. De afgelopen negen dagen bezochten 220.000 bezoekers het evenement in de Amsterdamse RAI, meldde een woordvoerster van de beurs zondag.

Het bezoekersaantal bleef iets achter bij voorgaande jaren. Maar daar heeft de organisatie wel een verklaring voor: het carnaval zorgde voor concurrentie en door de zware storm donderdag bleven veel mensen die dag thuis. Vorig jaar bezochten ongeveer 250.000 mensen de beurs, in 2015 waren het er bijna 244.000.

De beurs stond dit jaar in het teken van ‘colors’. Dat was vooral te zien aan de vele gekleurde vlaggen bij de entree. De veelal vrouwelijke bezoekers konden in de RAI terecht voor kleuradvies op gebied van kleding, haar en make-up. Ook konden ze eten proeven uit de kleurrijke exotische keukens. Bezoekers waren vooraf ook opgeroepen om zo kleurrijk mogelijk naar de de beurs te komen.

En voor het eerst was er een trouwpaviljoen dat werd ingewijd met een echt huwelijk, voltrokken door trouwambtenaar Dirk Zeelenberg. Bekende Nederlanders onder wie Halina Reijn en Carice van Houten boden bij een Fashion Vintage Sale hun kleding te koop aan. Tijdens de beurs konden ook diverse workshops over onder meer gezondheid worden gevolgd en kon inspiratie worden opgedaan over huis en tuin. In de tweede week konden zwangeren en jonge ouders in de RAI op de Negenmaandenbeurs terecht voor van alles over baby’s.

Bezoekers waardeerden het dagje uit met nieuwe activiteiten. Zij gaven de Huishoudbeurs dit jaar een 7,6 als cijfer en 86 procent procent van de bezoekers is zeker van plan om volgend jaar weer te komen, zo komt naar voren uit onderzoek onder bezoekers. In 2018 wordt de Huishoudbeurs van 17 tot en met 25 februari gehouden.