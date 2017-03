Kleinste stembureau zet Marle op de kaart

De hoeveelste keer hun huis gaat functioneren als stembureau is ze inmiddels kwijt, maar het is al zo vaak dat de routine er goed inzit. Pas dinsdag gaan de meubels aan de kant en krijgt de keuken nog een beurt. Woensdag is de woning een officieel stembureau en wel het kleinste van Nederland, met ook nog eens een radioploeg van Qmusic over de vloer. Elly Westhoff (61) heeft er zin in.

„Mensen denken weleens dat je je de hele dag zit te vervelen, voor die vijftig stemmers die langskomen. Maar die dag is zo om.” De bank moet eruit, en de keukentafel komt juist in de kamer want daar zitten de stembureauleden. Dinsdag arriveren de officiële documenten en het officiële stemhok. „Alle regels die gelden voor stembureaus gelden natuurlijk ook voor ons, inclusief dezelfde openingstijden.”

Het woonhuis aan de Marledijk in Overijssel is sinds 1948 een stembureau. Het buurtschap Marle hoort bij de gemeente Olst-Wijhe maar ligt, in tegenstelling tot de twee grotere dorpen, op de westelijke oever van de IJssel. Om te voorkomen dat de kiezers uit Marle de rivier over moeten steken, werd een apart stembureau ingericht, in het huis waar eerst Elly’s schoonouders woonden. „Anders moesten mensen omfietsen via Zwolle en dat is best ver.”

Een opkomst van 100 procent van de kiezers betekent voor dit stembureau dat er 49 mensen hun stem komen uitbrengen. Maar geregeld ligt de opkomst in het huis van Elly en Wim hoger. Zoals in 2015, bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten (112 procent). Bij de landelijke verkiezingen was de opkomst in de woonkamer maar liefst 152 procent. Behalve kiezers uit het buurtschap Marle zelf komen dus ook mensen van elders naar het huis van de familie Westhoff.

Elly Westhoff vindt het allemaal prima, ook de komst van de Qmusic-ploeg. „Die draaitafels gaan de keuken in. Geinig toch? Het zet Marle ook maar weer mooi op de kaart.”