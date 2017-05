Kleine Ruben redde zijn moeder door zijn vroege geboorte

Opperrabbijn Jacobs heeft dinsdag in Roermond de grafsteen onthuld van een Joods jongetje dat in 1943 vier dagen na zijn geboorte overleed.

Tot voor kort was onduidelijk wie er in het kindergrafje ligt. Onderzoek wees de afgelopen tijd uit dat het gaat om Ruben Baer.

Ruben werd in 1943 geboren in een ziekenhuis in Roermond. Hij kwam te vroeg ter wereld. Dat betekende de redding van zijn moeder. Juist in die dagen vond er een razzia plaats, waarbij Joden werden opgepakt. De vader en de broer van het jongetje werden gedeporteerd en vermoord. Zijn moeder overleefde de oorlog en vertrok na de Bevrijding naar de Verenigde Staten.

Bij de onthulling van de steen waren ook enkele prominente leden van de Joodse gemeenschap in Limburg aanwezig, evenals vertegenwoordigers van de gemeente Roermond.

De Synergieschool, die vlak bij de begraafplaats is gevestigd, heeft het grafje geadopteerd. Rabbijn Jacobs riep de leerlingen op om altijd aan Ruben te blijven denken. Hij vroeg hen om zich te verzetten tegen antisemitisme.