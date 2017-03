Klaver noemt verschil met VVD „megagroot”

Een kabinet met daarin zowel VVD als GroenLinks lijkt nog een eind weg. Verkenner Edith Schippers heeft dinsdag gesproken met de leiders van VVD, CDA, D66 en GroenLinks over de mogelijkheden voor zo’n regeringscoalitie.

GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver noemde de verschillen tussen zijn partij en de VVD „megagroot”. Of het gat tussen GroenLinks en de VVD volgens hem overbrugbaar is, kon Klaver dinsdag nog niet zeggen. Volgens hem hem kan het nog alle kanten op.

„Ik wacht nu rustig haar verslag af”, aldus Klaver over de bevindingen van Schippers die woensdag worden verwacht. De voor GroenLinks belangrijke thema’s zijn het terugdringen van klimaatverandering, verkleinen van ongelijkheid en een menselijk vluchtelingenbeleid.

Schippers voerde maandag een eerste ronde verkennende gesprekken met alle partijen die in de Tweede Kamer zijn gekozen. Daar kwam uit dat eerst moet worden gepraat met VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

D66-leider Alexander Pechtold noemde dinsdag na zijn gesprek met Schippers zo’n kabinet met VVD, D66, CDA én GroenLinks een serieuze mogelijkheid. Hij denkt dat de verschillen overbrugbaar zijn, hoewel dit volgens hem „niet makkelijk” zal gaan.

VVD-leider Mark Rutte en CDA-leider Sybrand Buma waren dinsdag een stuk minder spraakzaam dan Pechtold en Klaver. Rutte zei niets over de voortgang en zijn voorkeuren. Maandag had hij zijn voorkeur uitgesproken voor een kabinet met in elk geval zijn eigen VVD, D66 en CDA. Daar moet nog een vierde partij bij om een meerderheid te halen.

Buma zei alleen dat voor hem de vraagstukken van immigratie en integratie, een eerlijker arbeidsmarkt en versterking van de middeninkomens belangrijk zijn. „Het is aan de verkenner om vervolgens te kijken met welke partijen onderhandelingen moeten worden gestart”, aldus Buma.