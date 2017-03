Klaver claimt leiderschap op links

GroenLinks-leider Jesse Klaver roept linkse kiezers op zich achter hem te scharen om zo toch een linkse partij de verkiezingsoverwinning te bezorgen. „We hebben een unieke kans, voor het eerst in twintig jaar, dat een linkse partij de verkiezingen wint”, zei hij donderdagavond voor bijna 5000 mensen in de Amsterdamse concertzaal AFAS Live.

Met de zogenoemde MeetUp in Amsterdam, veruit de grootste van deze verkiezingscampagne, luidt GroenLinks het slotoffensief voor de verkiezingen van komende woensdag in. Klaver koos er tot dusver voor zijn ‘linkse vrienden’ te ontzien. Hij bepleitte progressieve samenwerking met PvdA en SP en zei links als geheel groter te willen maken. Maar PvdA en SP, die de afgelopen jaren aanspraak maakten op de titel van grootste linkse partij, moeten GroenLinks nu in de peilingen laten voorgaan.

Klaver beloofde donderdag opnieuw dat als de kiezer van GroenLinks de grootste partij maakt, hij een centrumlinkse regering zal smeden. Twee beoogde coalitiegenoten, CDA en D66, kregen echter wel een veeg uit de pan. De GroenLinks-voorman verweet hun „de arrogantie van de macht” omdat zij en de VVD „denken dat zij uitmaken wat er na 15 maart gaat gebeuren”.

GroenLinks staat in de peilingen op een verviervoudiging van de huidige vier zetels en trekt al maanden volle zalen. Sinds de bijeenkomsten van de communistische CPN in de jaren tachtig is een zo drukbezochte partijmanifestatie als die van donderdagavond nauwelijks meer gezien.