Een vrachtwagen met een klapband heeft dinsdagavond een flinke botsing op de A2 in gang gezet. Achter de vrachtwagen botsten vier personenauto’s op elkaar, liet de ANWB weten. De weg was ter hoogte van Valkenswaard enige tijd afgesloten in de richting van Maastricht.

Binnen een uur was de ravage opgeruimd en ging de A2 weer open.