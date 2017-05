Klacht tegen Nederland over octrooibureau

Mogen werknemers bij het Europese Octrooibureau (EOB) in Rijswijk zich nu wel of niet via de Nederlandse rechter verzetten tegen de omstreden gang van zaken op hun werk? De Hoge Raad bepaalde onlangs van niet, omdat het EOB als internationale organisatie onschendbaarheid geniet. Maar twee vakbonden zijn het daar niet mee eens en stappen nu naar het Europese Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg.

De klacht is gericht tegen de Nederlandse staat, omdat die zich actief sterk heeft gemaakt om de immuniteit van het EOB te handhaven, zegt advocate Liesbeth Zegveld. Volgens haar heeft de regering een diplomatiek belang, omdat ze graag ziet dat internationale organisaties zich in Nederland vestigen.

Personeel van het EOB zucht onder de leiding van topman Benoît Battistelli, die een schrikbewind zou voeren. Het kabinet is daar bezorgd over en drong al eerder aan op verbeteringen van de omstandigheden bij de organisatie in Rijswijk, waar ongeveer 2700 mensen werken.

Internationale organisaties genieten weliswaar immuniteit, maar dan moet er tegelijk wel een andere, interne rechtsgang zijn geregeld en dat is volgens Zegveld niet het geval. Daardoor kunnen de vakbonden en werknemers volgens haar geen gebruikmaken van hun recht op staking en onderhandeling en hun vrijheid van meningsuiting.

Door het arrest van de Hoge Raad schendt Nederland volgens Zegveld nu het recht op toegang tot de rechter, zoals dat is geregeld in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

De Tweede Kamer praat dinsdag over de situatie bij het octrooibureau.