Kinderombudsman kritisch op Ontvoerd van RTL

Kinderombudsman Margrite Kalverboer zet vraagtekens bij de werkwijze van tv-programma Ontvoerd, waarin John van den Heuvel kinderen die naar het buitenland zijn meegenomen herenigt met de in Nederland achtergebleven ouder. Kalverboer vraagt zich „ten zeerste af” of de belangen van kinderen worden gerespecteerd „als de teruggeleiding gelieerd is aan een televisieserie”.

„Ik ben van mening dat mediabelangen nooit zwaarder mogen wegen dan de rechten van kinderen”, schrijft Kalverboer in reactie op een artikel van de website Follow the Money (FTM). De site meldde zaterdag onder meer dat de makers van het RTL-programma in drie gevallen kinderen hebben teruggebracht terwijl nog juridische procedures liepen. Daarnaast zouden ze adviezen van jeugdhulpinstanties hebben genegeerd.

Presentator John van den Heuvel wijst de kritiek in het artikel resoluut van de hand. „De beschuldiging dat met het programma de belangen van kinderen zijn geschaad of erger, is infaam en wordt totaal niet onderbouwd met feiten”, stelt hij in een verklaring. RTL staat achter hem en benadrukt dat „de belangen van kinderen voorop staan”.

Dat kinderen zouden zijn teruggebracht terwijl nog procedures liepen, is volgens de programmamakers onjuist. In de zaak rond een elfjarig Surinaams jongetje was weliswaar nog geen uitspraak gedaan in hoger beroep, maar volgens de makers bleek uit de uitspraak in eerste aanleg dat daar niet op gewacht hoefde te worden.

FTM baseert zich onder meer op een nota van ambtenaren die zich met het programma bezighielden. „Er zijn zorgen of de terugkeer zelf, of in ieder geval de manier waarop, wel altijd in het belang van het kind is”, citeert FTM medewerkers van Veiligheid en Justitie. Dat departement werkte, net als Buitenlandse Zaken, samen met de programmamakers. RTL zegt niets te hebben geweten over de „interne discussie tussen ambtenaren”.

Kinderombudsman Kalverboer zegt wel te begrijpen dat camera’s „zaken in beweging kunnen zetten”, maar benadrukte het recht op privacy. „De kinderen die in de uitzendingen gezien worden, hebben hier niet om gevraagd.”