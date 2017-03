„Kinderen moeten in bomen klimmen en zakmes op zak hebben”

Kinderen moeten minder beschermd worden opgevoed. Dat stelt VeiligheidNL, het expertisecentrum voor veilig opgroeien. Volgens het centrum heeft risicovol spelen een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Daardoor leren ze risico’s inschatten, worden ze zelfredzaam en bouwen ze zelfvertrouwen op.

VeiligheidNL lanceert daarom vrijdag de campagne ‘Met een beetje risico komen ze er wel’ om ouders, scholen en de overheid te stimuleren om kinderen in de leeftijd van vijf tot zeven jaar wat meer ’los’ te laten.

Kinderen zouden bijvoorbeeld meer kunnen klimmen in bomen, op hekken en dakjes of op zelf gebouwde hutten. Ook het eventueel onder begeleiding slijpen van takken met een zakmes en een hut bouwen met hamers en spijkers hebben volgens het centrum een goede invloed op de ontwikkeling van kinderen.

Volgens een onderzoek van TNS-NIPO zien veel ouders wel in dat risicovol spelen belangrijk is voor de ontwikkeling van hun kind. Maar in de praktijk zien ouders vooral belemmeringen zoals angst dat hun kind zich verwondt of dat anderen in hun omgeving het afkeuren. De campagne moet ouders helpen en geeft adviezen hoe ze risicovol spelen vaker in de praktijk kunnen brengen.