Keuzestress voor kunstliefhebbers

Voor kunstiefhebbers wordt het een weekeinde met keuzestress. Er gaan tegelijk verschillende grote exposities open voor het publiek.

Koning Willem-Alexander opent zaterdagmiddag in het Haagse Gemeentemuseum ‘Piet Mondriaan en Bart van der Leck - de uitvinding van een nieuwe kunst’. Nederland viert in 2017 de (vernieuwing van de) vormgeving in de afgelopen honderd jaar. Tientallen evenementen hebben plaats onder het motto ‘Mondriaan tot Dutch Design’. De koning zet het feestjaar nu extra luister bij, door deze opening in het museum van de meeste Mondriaans van het land.

Het Haagse museum is daarom zaterdag gesloten, maar om het goed te maken zondag de hele dag gratis te bezoeken.

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam toont vanaf zaterdag in ‘Gek van surrealisme’; topstukken uit het surrealisme die anders nooit in het openbaar te zien zijn. Ze komen uit vier privéverzamelingen vol werk van kunstenaars als Salvador Dalí, Max Ernst en René Magritte.

En Rijksmuseum Twenthe in Enschede biedt vanaf zondag werk van Italiaanse kunstenaars uit de bloeitijd van de renaissance. Er zijn werken van Rafaël, Giovanni Bellini, Titiaan, Tintoretto, Lotto en Moroni. Zaterdag is de kunsttempel dicht wegens de alleen voor genodigden toegankelijke opening van ‘In het hart van de renaissance’’. .