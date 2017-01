Op de Van Brienenoordbrug in Rotterdam zijn maandagavond een groot aantal auto’s op elkaar gebotst. Tien tot zestien auto’s klapten op elkaar nadat er in de file was geremd. Inzettenden van de auto’s zouden vooral nekklachten hebben, aldus de politie na de eerste meldingen over de ongelukken.

Het ongeluk gebeurde op de parallelbaan van de A16 richting Capelle aan den IJssel. De weg is afgesloten.