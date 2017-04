Kerk wist dat opgepakte priester pedofiel is

De Oud-Katholieke Kerk weet al jaren dat de Nederlandse priester die in Cambodja is opgepakt een seksuele voorkeur heeft voor minderjarige jongens. Hij heeft dat tijdens zijn opleiding verteld aan de toenmalige bisschop, zo maakte het kerkbestuur vrijdag bekend. In de achttien jaar die sindsdien is verstreken, zijn volgens de kerk nooit berichten over misdragingen over hem binnengekomen.

De 52-jarige Nico S. wordt verdacht van het maken van een grote hoeveelheid naaktfoto’s van Cambodjaanse jongetjes. De politie verdenkt de priester er niet van dat hij ze ook heeft aangeraakt.

In Nederland werkte S. onder meer als luchthavenpastor op Schiphol. Hij was in het verleden godsdienstleraar op een basisschool in Hilversum. Volgens de kerk is altijd „strak gemonitord dat hij niet alleen met jongeren zou werken, maar altijd samen met anderen”. De kerk heeft hem er tijdens zijn opleiding toe verplicht „gepaste hulp” te zoeken.

De Hilversumse onderwijsstichting Stip, waar de school waar S. les gaf onder valt, zegt geschrokken te zijn en heeft inmiddels alle ouders geïnformeerd. Het bestuur heeft bekendgemaakt dat de priester er van 1997 tot 2013 werkte, maar dat er geen „signalen of meldingen” over hem zijn binnengekomen.

Directeur-bestuurder Geert Looyschelder van Stip zegt „met verbazing kennis te hebben genomen van de berichten van de Oud-Katholieke Kerk”. Er was volgens Looyschelder bij de school niets bekend over de seksuele voorkeur van de oud-docent. „We hebben het niet uit zijn mond gehoord en ook niet van de kerk”, reageert hij. „Hadden we het geweten, dan hadden we deze man nooit aangenomen.”

Als de verdenking blijkt te kloppen, dan is dat volgens de kerk pijnlijk. „Dan moeten we vaststellen dat hij tot ons grote verdriet onder de radar van de monitoring is gaan vliegen en hebben wij in ons streven naar een veilige kerk voor iedereen gefaald. Dat doet pijn en daar moeten we als kerk van leren”, zei bisschop Dirk Jan Schoon vrijdag. Hij voegde eraan toe dat zijn kerk „geen enkele neiging heeft om zaken van deze aard te bedekken of goed te praten”. De priester is geschorst.

Hoewel er nooit klachten over de man zijn geweest, roept de Oud-Katholieke Kerk eventuele slachtoffers van misbruik op zich alsnog te melden.