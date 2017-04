Keizer van VVD wil openheid geven over deal

De voorzitter van de VVD, Henry Keizer, geeft vrijdagochtend tekst en uitleg over een zakendeal waardoor hij in opspraak is geraakt. Het gaat om zijn overname van het uitvaartbedrijf De Facultatieve in Den Haag. Volgens een woordvoerder van de onderneming wil Keizer in een gesprek met de pers volledige openheid van zaken geven.

De rechterhand van demissionair premier Mark Rutte zou met een dubieuze overnameconstructie voor De Facultatieve in 2012 voor een schijntje multimiljonair zijn geworden, meldden onderzoeksjournalisten van Follow the Money onlangs.

Binnen de liberale partij gingen al stemmen op voor een onderzoek naar de integriteit van Keizer. Maar VVD-bewindslieden zoals minister Henk Kamp zeiden dat er eerst meer informatie op tafel moet komen voordat de vraag beantwoord kan worden of de integriteitscommissie van de partij aan de slag moet.

Volgens Follow the Money betaalden Keizer en zijn zakenpartners veel minder voor De Facultatieve dan de marktwaarde. Deskundigen beschrijven de deal als treffend voorbeeld van de graaicultuur. Keizer noemt de aantijgingen onzin.