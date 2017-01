Kans op strenge vorst en natuurijs volgende week

Volgende week wordt schaatsen op ondiepe natuurijsbanen mogelijk. In het binnenland blijft het ook overdag vriezen en koelt het ’s nachts op grote schaal af naar waarden rond -5 graden. In de zuidoostelijke delen van het land is goede kans op strenge vorst met minima beneden -10 graden.

Dat zijn de verwachtingen van Weeronline.

Een krachtig hogedrukgebied ligt volgende week boven onze omgeving. Hierdoor krijgen we overwegend droog weer met zonnige perioden. Tijdens opklaringen kan het op grote schaal matig vriezen, oftewel temperaturen beneden -5 graden. In het oosten en zuidoosten wordt het waarschijnlijk nog kouder. Limburg, Noord-Brabant, de Achterhoek en Twente zitten op de eerste rij voor strenge vorst met temperaturen beneden -10 graden. Er zijn zelfs berekeningen die het laten afkoelen tot beneden -15 graden, maar deze zijn vooralsnog in de minderheid.

Winterliefhebbers opgelet! De #pluim voor volgende week ziet er goed uit. Die gaan we de komende dagen goed volgen! pic.twitter.com/3UCxCT3Z86 — Gerrit Hiemstra (@GerritHiemstra) 10 januari 2017

In het noordwesten is de kans op felle winterkou beduidend kleiner. Daar komt de temperatuur overdag waarschijnlijk een paar graden boven nul en blijft het ’s nachts bij lichte vorst.

Eindelijk schaatsen

De meteorologen van Weeronline verwachten dat na een paar nachten met matige vorst volgende week verspreid over het land geschaatst kan worden bij ijsverenigingen. Hierbij denken zij dan aan ijsclubs waar ijs wordt aangebracht op sintelbanen en banen met ondiep water. Of het ook komt tot schaatsen op open water is nog onduidelijk. Daarvoor zouden de koudste berekeningen uit moeten komen.

Eerst sneeuw en wind

Voor het zover is krijgen we eerst nog te maken met veel wind. Vooral aan de noordwestkust en op de Wadden kan vanaf woensdagmiddag tot en met vrijdag stormachtig waaien. Daarbij zijn zware windstoten mogelijk tot 100 km/uur en kan tijdelijk stormkracht worden gemeten. Woensdag is het daarbij zacht met maxima van 7-10 graden.

Vanaf donderdag wordt het koud en krijgen we te maken met winterse buien. In de avond kan het regionaal wit worden. Er zijn computerberekeningen die in Zuid-Limburg tien centimeter sneeuw laten vallen, maar het is nog niet helemaal zeker of de sneeuw ons land echt bereikt. In de Ardennen wordt 10-20 cm verwacht.

Vrijdag, zaterdag en zondag houdt de kans op sneeuwbuien aan. Daarna begint de koude periode.