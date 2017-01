Kamp in beroep tegen schaliegas-oordeel

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) gaat in beroep tegen de beslissing van de rechter dat de vergunning van het Britse bedrijf Cuadrilla om te zoeken naar schaliegas onterecht niet is verlengd. Dat heeft Kamp dinsdag bekendgemaakt.

De rechtbank van Rotterdam deed eind vorig jaar uitspraak. Er was volgens de rechter geen goede reden om verlenging van de vergunning te weigeren en de minister moest zijn besluit daarom heroverwegen.

De aanleiding voor Kamp om in beroep te gaan is dat hij volgens de rechtbank de verlenging van de vergunning niet had mogen afwijzen op grond van de maatschappelijke discussie en onrust over de winning van schaliegas.

Winning van schaliegas is omstreden omdat er schade aan het milieu en de bodem door kan ontstaan. Het kabinet heeft besloten de komende jaren geen commerciële boringen naar schaliegas toe te staan.