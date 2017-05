Kamerorkest speelt Onvoltooide ondergronds

Het Nederlands Kamerorkest speelt zondag twee concerten in de nieuwe metrohal van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, tien meter ondergronds, onder het voorplein van het Centraal Station. Op het programma staat de Onvoltooide, van Schubert. De presentatie is in handen van dominee Gremdaat.

Omdat er erg veel belangstelling voor is, wordt het tweede concert vanaf 21 uur live gestreamd op de Facebook-pagina’s en YouTube-kanalen van het orkest en van de Noord-Zuidlijn. Het Nederlands Kamerorkest speelt de concerten in een maximale bezetting van veertig musici met strijkers, blazers en slagwerk.

Op de plek van de concerten stappen vanaf 22 juli 2018 reizigers over van de Noord-Zuidlijn op de Oostlijn of omgekeerd. In 1988 werd de nieuwe metrolijn tussen Amsterdam-Noord en Amsterdam-Zuid voor het eerst geopperd en in 2003 begon de aanleg.