Kamer steunt oplossing Oekraïneverdrag

De Tweede Kamer is voor goedkeuring van het Oekraïneverdrag. Een grote meerderheid van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks steunt de oplossing van het kabinet die is bedacht om de nee-stem van het referendum een plek te geven in de afspraken tussen de EU en Oekraïne.

Dat is dinsdag definitief duidelijk geworden tijdens een debat in de Kamer met premier Mark Rutte en minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken.

Een meerderheid wees het verdrag vorig jaar april af tijdens een raadgevend referendum. Rutte wilde het verdrag daarna niet afschrijven, maar wel met een oplossing komen voor de zorgen die er volgens hem leefden.

Dat werd een juridisch bindende verklaring bij het verdrag. Daarin staat onder meer dat Oekraïne met het verdrag geen zicht krijgt op het (kandidaat-)lidmaatschap van de EU. In december stemden de andere EU-lidstaten daarmee in.

De Eerste Kamer zal zich pas na de verkiezingen van 15 maart over het onderwerp buigen. Het kabinet is daar afhankelijk van de steun van twee CDA-senatoren.