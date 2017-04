Kamer stemt in met herzien schoolvakken

De Tweede Kamer heeft donderdag groen licht gegeven voor een herziening van de inhoud van een aantal vakken in het basis- en voortgezet onderwijs. VVD, CDA, D66 en GroenLinks, die onderhandelen over een nieuw kabinet en samen een meerderheid in de Kamer hebben, vroegen staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) de herziening door te zetten.

De vier partijen tekenden wel aan dat voorlopig alleen Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en techniek op de schop moeten. Aan de andere vakken moet alleen worden gesleuteld als het onderwijs daar zelf behoefte aan heeft. Pas als de vakleerkrachten of -leraren daarom vragen, kan hun vak ook meegenomen worden in de herziening van het curriculum.

Een belangrijk deel van zowel de Kamer als het onderwijsveld vindt het hoog tijd voor verandering van de vakken. Dat gebeurde ruim een decennium geleden voor het laatst.