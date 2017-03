„Kamer, maak zelf plan lager eigen risico”

De Tweede Kamer moet zelf met een initiatiefwet komen om het eigen risico in de zorg af te schaffen of te verlagen. Want van een nieuw kabinet met waarschijnlijk VVD en D66 in de regering zal het niet komen, stelt de Patiëntenfederatie Nederland donderdag.

VVD en D66 hebben gezegd dat ze de hoogte van het eigen risico niet willen veranderen. „Maar ik tel zo’n honderd Kamerleden die in het verkiezingsprogramma wel verlaging of afschaffen van het eigen risico hebben staan. Dus dan moet het initiatief maar komen vanuit de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld van SP of PvdA”, aldus Dianda Veldman, directeur bij de patiëntenorganisatie.

Ze roept een nieuw kabinet op snel werk te maken van een verlaging van de stapeling van zorgkosten voor chronisch zieken en mensen met een beperking. „Met alleen een lager eigen risico ben je er niet. Veel mensen zijn al in februari door het eigen risico heen en moeten vervolgens duizenden euro’s aan eigen bijdragen gaan betalen. Dat moet veranderen”.