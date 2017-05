Kamer buigt zich over mislukte formatie

Hoe moet het verder na de mislukte formatiegesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks? Daarover gaat de Tweede Kamer woensdagochtend in debat. Het is een lastige vraag om te beantwoorden, aangezien er geen voor de hand liggende combinaties bestaan die over een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer beschikken.

Maandag werd bekend dat de gesprekken zijn mislukt. Onder meer op het gebied van migratie was de kloof tussen de VVD en CDA enerzijds en GroenLinks anderzijds te groot. Over wie er nu aan de onderhandelingstafel moet plaatsnemen, of wie die gesprekken moet leiden, lopen de meningen uiteen. Veel politici wilden dinsdag helemaal niet vooruitlopen op het debat van woensdag.

De ChristenUnie wordt het meeste genoemd als gesprekspartner voor voor VVD, CDA en D66. De partij van Alexander Pechtold staat echter niet te springen om deze combinatie. Vooral de verschillen op medisch-ethische kwesties tussen de CU en D66 zijn levensgroot.

De mislukte formatiegesprekken stonden onder leiding van demissionair minister Edith Schippers. Ingewijden in Den Haag verwachtten dat Schippers ook de volgende verkenning zal leiden. Op wie de volgende informateur wordt, wilden weinig mensen dinsdag vooruitlopen.