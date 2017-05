Kabinet: Fransen kiezen voor Europa

Premier Mark Rutte noemt de winst van Emmanuel Macron in de Franse presidentsverkiezingen een „duidelijke progressieve en pro-Europese keuze” door het Franse volk. Rutte heeft Macron zondag gefeliciteerd met de overwinning.

De premier spreekt van een keuze voor samenwerking binnen Europa „waar dat nodig is, in plaats van een naar binnen gerichte blik”. Rutte zegt verder uit te kijken naar de eerste ontmoeting met Macron en naar de toekomstige samenwerking op het gebied van onder meer migratie en de strijd tegen terreur.

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken reageert: „Frankrijk heeft gekozen, de overtuigende uitslag is een keuze voor hervormingen in Frankrijk en Europa en tegen xenofobie en anti-europeanisme. We kijken uit naar samenwerking met een nieuwe Franse regering.”