Juwelier zette overval mogelijk in scène

Een vijftigjarige juwelenhandelaar die was overvallen en gegijzeld in zijn eigen bedrijf in Amstelveen, heeft dit mogelijk in scène gezet. Hij zou zo de verzekering hebben willen oplichten. De buit was verzekerd en had een waarde van enkele miljoenen.

De handelaar werd vorige week aangehouden op verdenking van fraude en blijft zeker twee weken langer vastzitten, zo bepaalde de rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam maandag.

Ook drie vermeende overvallers werden eerder deze maand vastgezet. Dat gebeurde na politieonderzoek en tips van kijkers naar opsporingsprogramma’s. Het zijn twee mannen uit Houten en Rotterdam en een vrouw uit Huizen.

De hoofdverdachte beweerde dat hij op 9 november vorig jaar werd overvallen en korte tijd in gijzeling was genomen. De vermeende overvallers hadden hem opgesloten in een kluis en gingen daarna met de buit ervandoor.

De verzekeringsmaatschappij, die al een groot deel van de schade heeft uitbetaald, gaat aangifte van fraude doen.