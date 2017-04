„Jumbo kiest eieren voor zijn geld in sap-rel”

Supermarktketen Jumbo kiest eieren voor zijn geld in de strijd met foodwatch over het aanprijzen van ’sap’ dat eigenlijk zo niet mag heten. Dat heeft foodwatch bekendgemaakt. Volgens de voedselwaakhond past de grootgrutter de categorie ’sap’ in de webshop aan in ‘sap en dranken’.

Foodwatch stelt dat sap een beschermde term is voor producten die voor 100 procent uit vruchtensap bestaan. Veel dranken die door Jumbo verkocht werden in de categorie ‘sap’ bleken vooral uit suikerwater met vaak maar een kleine hoeveelheid sap te bestaan. Als voorbeeld noemt de waakhond Jumbo Helder Ganaatappel Acai, waarin volgens foodwatch maar 0,01 procent sap van granaatappel en 0,01 procent sap van de acai zat.

Een eerdere klacht bij de Reclame Code Commissie leverde foodwatch niets op. De dreiging van een volgende procedure was voor Jumbo echter voldoende om overstag te gaan en de teksten aan te passen. Eerder zouden Plus en Albert Heijn hetzelfde hebben gedaan. De klachtenprocedures van foodwatch zijn daarom stopgezet.