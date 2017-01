Jongetje steekt zich per ongeluk in brand

Een zesjarige jongen is dinsdagochtend ernstig gewond naar een ziekenhuis gebracht nadat hij zich thuis in Gorinchem in brand had gezet. Wat er zich precies heeft afgepeeld is nog niet helder, maar de politie spreekt van een ongeluk. „Het jongetje is met iets bezig geweest waardoor hij brand kwam te staan”, zegt een woordvoerster.

Het ventje zat in de vroege ochtend in de huiskamer televisie te kijken. Zijn moeder en zusje waren ook thuis, maar elders in de woning. Ze reageerden op plotseling geschreeuw en gegil en zagen dat de jongen in brand stond. Het ventje werd direct onder de douche gezet. Hulpdiensten arriveerden korte tijd later.

Het slachtoffertje is met ernstige brandwonden op het bovenlichaam naar het het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam gebracht.