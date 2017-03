Jongeren krijgen vraag over stamceldonatie

Ruim 190.000 jongeren die vorig jaar achttien jaar zijn geworden, kunnen zich gaan buigen over de vraag of ze zich als stamceldonor willen laten registreren. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid stelt die vraag voor het eerst in de brief die ze jaarlijks aan jongeren stuurt over orgaandonatie. De brief over orgaan- én stamceldonatie gaat dinsdag uit.

Orgaandonatie gebeurt na het overlijden, maar de transplantatie van stamcellen kan juist bij leven. Daarmee kunnen mensen worden gered die lijden aan leukemie of een andere vorm van bloedkanker. Omdat blijkt dat de stamcellen van jonge donoren goed aanslaan bij patiënten, gaat het verzoek nu mee met de jaarlijkse brief.

De stichting Matchis begon vorig jaar samen met Schippers een campagne om stamceldonoren te werven. Dat leverde 58.000 nieuwe aanmeldingen op, zodat de teller nu op ongeveer 150.000 donoren staat. Doel is om 1 miljoen stamceldonoren te registreren, zodat de kans op een passende donor groter wordt.

Mogelijk gaat het systeem van orgaandonatie op de helling. De Tweede Kamer ging in het najaar nipt akkoord met een wetsvoorstel van D66 voor een nieuw systeem. Daarin moet je actief weigeren, omdat je anders min of meer automatisch donor wordt. Het is niet duidelijk of de Eerste Kamer hiermee zal instemmen.